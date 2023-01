Di Lorenzo | Contro la Roma è una gara difficile | proveremo a vincerla sfruttando la spinta del nostro grande pubblico

(Di sabato 28 gennaio 2023) Giovanni Di, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, ecco le sue dichiarazioni: "Laè unasquadra, sarà una sfidaperchè loro hanno grandi giocatori e unallenatore. Molti ragazzi li conosco perchè siamo compagni di nazionale e so già che dovremo fare una partita tosta con la voglia di portare a casa il risultato, provando a sfruttare ladel. Dybala è un campione, ha grandi qualità. Annullare questo tipo di giocatori è molto, ma attraverso il lavoro difensivo cercheremo di limitarlo il più possibile".

I giallorossi giocheranno contro la squadra di Spalletti domenica alle ore 20.45. Pellegrini si è allenato in gruppo e tornerà dal 1' dopo l'assenza contro lo Spezia. Mourinho tornerà a ...

C'è grande attesa per il big match del ventesimo turno di Serie A tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.Il Napoli continua a preparare la sfida di campionato contro la Roma di José Mourinho. Ne è consapevole il terzino e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato proprio del match contro l ...