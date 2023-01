Denunciati due promotori del gruppo no vax Guerrieri Vivi

Nove morti accertati dall'esercito, altridai palestinesi. Secondo le fonti dell'esercito, i nove sono tutti terroristi.dei tre obiettivi principali sono stati uccisi, il terzo si è ...L'allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, intervienevolte sul tema, nelle conferenze stampa ...implementati nei protocolli d'intervento i test per le sostanze usate nei sempre più"...

Principio d'incendio nei bagni comunali di Asciano: denunciati due minorenni LA NAZIONE

Tasse non pagate per anni, denunciati due agenti immobiliari di San Donà: sequestrato immobile da 450 mila eu… La Nuova Venezia

Denunciati due imprenditori agricoli: oltre 60mila euro di multa, 25 lavoratori irregolari TriestePrima

Imbrattano i treni e la stazione di Parma: denunciati due giovani Gazzetta di Parma

Omessa trasmissione degli incassi giornalieri: denunciati due esercizi di Goito e uno di Ostiglia Mantovauno.it

GENOVA – Identificati e denunciati dalla Polizia di Stato due promotori del gruppo no-vax ”guerrieri ViVi” e sono in fase di oscuramento i loro canali di comunicazione in rete. Il Centro Operativo per ...L'emergenza pandemia e' finita ma loro continuavano le campagne di odio e di propaganda social organizzando persino delle sfide con premi in bitcoin ...