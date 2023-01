Denunciano i furti di carburante | aggrediti tre netturbini a Roma | uno è in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023)prima dell’alba di oggi, 28 gennaio, mentre stavano per entrare nella sede operativa in piazza Sapri, nella zona Castro Pretorio a. L’aggressione sembrava essere diretta a una sola persona, un tecnico di Ama. Ma, vedendo quello che stava succedendo, due suoi colleghi sono intervenuti e durante la colluttazione sono rimasti contusi anche loro. Le tre persone coinvolte avevano denunciato i presuntidiavvenuti all’interno dell’azienda. Adesso si dovrà capire se l’aggressione ha a che fare con questo o se si tratta di qualcosa di completamente diverso. L’aggressore era armato di un oggetto tagliente, non si sa se un coltello, un taglierino o qualcos’altro. Una delle vittime dell’aggressione ha riportato, secondo quanto comunicato dalla stessa Ama attraverso una nota, delle contusioni al ...