De Luca | “Per sanità pubblica governo non ha trovato un euro | per armi sì Vogliono vincere sul campo? Russia ha l’atomica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Aumentano le spese militari per l’Ucraina. I governipei, e ilitaliano tra questi, sono autorizzati a sforare il patto di stabilità. Per lanon hannoun, per gli armamenti sono tutti quanti pronti ad andare oltre la soglia del debito pubblico che già abbiamo accumulato in Italia. È una scelta doppiamente grave perché si penalizza la, cioè la vita dei cittadini, e perché, per quanto riguarda l’Ucraina, lcontinuiamo ad andare avanti in maniera assolutamente irresponsabile. Non c’è neanche l’ombra di un’iniziativa di pace”. Sono le dure parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che nella sua consueta diretta video su Facebook stigmatizza severamente le ultime ...