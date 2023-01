Davide Donadei ha infranto di nuovo il regolamento | provvedimento in arrivo | cosa ha combinato

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 28 gennaio 2023) Questa è la seconda volta chehailquesta settimana. Il popolo della rete non ci sta e tutti infatti chiedono un. Nei giorni scorsi, il gieffino ha preso carta e penna per far capire agli altri di chi stava parlando e subito in quel caso la produzione è intervenuta. L'articolo proviene da KontroKultura.