Daniele e Oriana fanno pace | chi avrà la meglio tra la testa e il cuore? Cosa è successo al GF Vip stanotte – VIDEO

(Di sabato 28 gennaio 2023)Dal Moro eMarzoli hanno fatto. Dopo una puntata difficile e quasi una settimana di silenzio, tra la “non” coppia più amata dagli estimatori del Grande Fratello Vip è tornato il sereno.: chilatra mente e? Lui continua a non fidarsi di lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E mentre i Vipponi corrono impazziti e festanti in Casa,esclama: 'Tutto quello che ... E' possibile che sia scattato il bacio tra Luca eSi sente il suono di un bacio con lo schiocco ...Oriele,torna dama mette in chiaro la sua posizione: 'Non mi fido, ad oggi non credo che fuori potremmo avere qualcosa' Un monologo contorto a cuiha risposto: ' Quando parli ...

"Grande Fratello Vip", nuova lite tra Daniele e Oriana: rapporto chiuso TGCOM

Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip: Ti taglieresti un piede per il gioco Fanpage.it

Gf Vip, Oriana e Daniele chiamati per il cambio batteria, ma Daniele spiazza tutti con questo gesto ilmessaggero.it

Tre nuovi aerei di coppia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF VIP, è finita tra Oriana e Daniele "Mi piacevi, ma tu volevi qualcosa di serio anche se poi serio non sei stato. Sono ... Il Pallone Gonfiato

Nella notte si è scatenato il panico al Gf Vip! All’improvviso, mentre era in corso l’ennesima lite di coppia tra Antonella ed ...Al GF Vip accade l'impensabile: un gieffino compie una scelta kamikaze per farsi espellere dallo show, scoppia la polemica.