Dani Alves | ecco cosa ha proposto alla vittima e la decisione della ragazza

(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA - "Non voglio soldi, ma solo che vada in prigione". Ester Garcia Lopez è l'avvocatogiovane donna che accusa di stupro il calciatorein una discoteca a Barcellona. E quando le ...

ROMA - "Non voglio soldi, ma solo che vada in prigione". Ester Garcia Lopez è l'avvocato della giovane donna che accusa di stupro il calciatorein una discoteca a Barcellona. E quando le chiedono notizie sulla sua assistita, la prima cosa di cui parla è la ferma determinazione della ragazza ad avere giustizia: "Non le interessa il ...Tblisi (Georgia) 11/08/2015 - Supercoppa Europea / Barcellona - Siviglia / foto Imago/Image Sport nella foto:"Aveva paura di rivelare in pubblico di essere stato infedele alla moglie". ...

Dani Alves in prigione, il durissimo gesto della moglie Joana Sanz sui social Calciomercato.com

Dani Alves in carcere, il durissimo gesto della moglie sui social Tutto Napoli

Dani Alves dice di aver mentito per non rivelare il tradimento alla moglie Virgilio

Dani Alves, gesto shock della moglie ClubDoria46.it

ROMA - "Non voglio soldi, ma solo che vada in prigione". Ester Garcia Lopez è l'avvocato della giovane donna che accusa di stupro il calciatore Dani Alves in una discoteca a Barcellona. E quando le ch ...La donna che ha accusato Dani Alves di stupro ha chiarito subito una cosa al giudice e al suo avvocato: non vuole risarcimenti nonostante le spettino ...