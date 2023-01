Dal blazer pastello all’abito minimal | dal top see-through al dettaglio fluo | fino ai cargo pants

Leggi su amica

(Di sabato 28 gennaio 2023) Le nuove collezioni stanno già arrivando nelle boutiques e tutti si chiedono quali sono i pezzi top primavera 2023 da comprare per primi. Le tendenze, infatti, sono tante e può essere difficile razionalizzare in vista di uno shopping mirato. Per non fare errori è necessario agire strategicamente. Ovvero, puntare sui quei trends che si possono indossare già adesso, stratificati con altri per affrontare il freddo. E che verranno poi svelati in tutto il loro splendore quando le temperature cominceranno ad alzarsi. Ecco dunque i primi 5 pezzi top primavera 2023 da cercare adesso. UnÈ il capo più facile da stratificare. Ilora si può mettere sotto il cappotto e sopra un maglione. Tra qualche mese diventerà protagonista su top e camicie.all’abbinamento ormai sdoganato con bralette e crop top. Il ...