Dai candidati alla Regione Lombardia troppe parole e contrasti sulla Sanità

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si veleggia piano verso le elezioni del 12 e il 13 febbraio. Secondo i sondaggi gli italiani hanno rimesso in cima alle loro preoccupazioni l’economia e la salute, Covid permettend... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sono alcune delle soluzioni presentatealla presidenza di Regione Lombardia . Le elezioni regionali, che si svolgeranno il prossimo 12 e 13 febbraio , dovranno tenere conto di un ...Quindi il 60 - 70% dei voti degli elettori che hanno scelto gli altrivanno "perduti". L'... Sono invece 6 le liste che hanno preso100 ai 300 mila voti circa restando però sotto l'1%, ...

Elezioni regionali in Lombardia: il futuro della scuola alle WIRED Italia

Firme false, escluse due liste. E i candidati presidente alla regione diventano cinque RomaToday

Rauti a Mantova con i candidati FdI: "con il centro destra in ... Mantovauno.it

Lazio, elezioni regionali: sui social la campagna non si vede WIRED Italia

Quello che i candidati non dicono AlessioPorcu.it

Sono 174 i candidati per 7 agenti al concorso di polizia locale che ... sempre de La Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per agenti di polizia locale. In particolare il ...(LegnanoNews.com) Su altri media Elezioni regionali Lazio: ecco chi sono i candidati alla presidenza Da Alessio D’Amato, volto del centrosinistra, a Francesco Rocca, figura scelta dal centrodestra ed ...