Da Parigi – Trasferimenti | il Montpellier chiede informazioni su Issiaga Sylla Tolosa

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-27 16:40:27 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Romain Pitau non ne ha fatto mistero questo venerdì in conferenza stampa: dopo l’addio di Nicolas Cozza dal Wolfsburg, ilspera di ingaggiare un nuovo terzino sinistro entro la fine del mercato. ” Aspettiamo un altro giocatore in questa posizione, mi sembra necessario. Ci sono diverse strade, ha detto l’allenatore MSHSC. Tra loro c’è il moldavo Oleg Reabciuk, come annunciato da France Bleu Hérault. Il difensore dell’Olympiakos (25 anni, 39 presenze, sotto contratto fino al 2025) è in testa alla classifica, dopo la chiusura della trattativa con il Wydad Casablanca per il marocchino Yahya Attiat-allah. Ma il club dell’Hérault ha fretta e ha fissato un ultimatum di 48 ore affinché il club greco dia la sua risposta. Un prestito con opzione di ...