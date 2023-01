Da inizio febbraio taglio del prezzo del gas del 40%

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Contiamo che da” i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Ad affermarlo il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Stiamo anche lavorando a un meccanismo – anticipa l’esponente del Governo Meloni – per il quale si paghi a unche ho definito ‘politico’ i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi”. “Oltre all’autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi” sul Pnrr, ha fatto sapere il ministro dell’Economia. “Questi sono soldi prestati, la responsabilità che abbiamo è quella di spenderli bene e in fretta per cose che siano utili”.