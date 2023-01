Da Fiumicino al palco dell’Ariston | Mara Sattei sbarca a Sanremo 2023 

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dalla passione per il canto, passando per Amici di Maria De Filippi, perre poi all’Ariston:, pseudonimo di Sara Mattei, esordisce a 27 anni in gara a2023 con il brano ‘Duemilaminuti’, scritto per lei da Damian David dei Maneskin e composto da Damiano con il fratello di Sara, Davide Mattei (Tha Supreme) e con Enrico Brun. Nata a Roma il 28 aprile 1996 e cresciuta a, Sara Mattei si appassiona alla musica fin da bambina, quando inizia a studiare pianoforte e canto. Nel 2008 comincia ad essere conosciuta sul web grazie al suo canale YouTube, dove pubblica video di cover. Poi, nel 2014 partecipa ad Amici di Maria De Filippi, e da lì la diventa ancora più note: nel 2019 decide di invertire le iniziali del suo nome e cognome diventando...