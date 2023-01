Cristiano Ronaldo inguaia la Juve | può affondarla in tribunale

(Di sabato 28 gennaio 2023)pronto a parlare con la Procura sulla manovra stipendi dellantus, il portoghese può costituirsi parte civile.è impegnato con l’Al-Nassr ma i suoi avvocati stanno svolgendo tutto il lavoro necessario per recuperare quei 19,6 milioni di euro che gli deve la, il tutto per la cosiddetta manovra stipendi messa a verbale anche da Dybala dinanzi ai magistrati. La Procura Federale ha appena chiesto una proroga di 40 giorni per continuare ad indagare sulla vicenda. In questo senso l’audizione con il portoghese può portare ulteriori problemi alla società bianconera. Prima di tutto di natura economica visto che qualora dovesse essere accertato un illecito lantus potrebbe dover corrispondere al giocatore fino a quattro volte i ...

incontrerà i pubblici ministeri di Torino che indagano sui presunti falsi in bilancio della Juventus entro i prossimi due mesi. Dopo una lunga rincorsa, il campione portoghese ha ...è pronto a farsi interrogare in occasione dell' inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus . A riportarlo è La Stampa , che spiega come il portoghese sembri intenzionato a rispondere ...

Cristiano Ronaldo, vita da albergo a Riad: ha occupato 17 suite per 285mila euro al mese Corriere della Sera

Cristiano Ronaldo, vita da albergo a Riad: ha occupato 17 suite per 285mila euro al mese Notizie - MSN Italia

Cristiano Ronaldo sfoggia un orologio da sogno: 388 pietre rare e 770mila dollari di prezzo La Gazzetta dello Sport

Sofisticato look total white per Georgina Rodriguez: la compagna di CR7 ha festeggiato con un party di lusso il 29esimo compleanno ...Cristiano Ronaldo incontrerà i pubblici ministeri di Torino che indagano sui presunti falsi in bilancio della Juventus entro i prossimi due mesi. Dopo una lunga rincorsa, il campione portoghese ha ...