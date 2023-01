Cremonese | le pagelle di CM | Okereke | gol pazzesco Benassi | ottimo esordio dal 1'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Carnesecchi 6,5: Reattivo sul colpo di testa di Dzeko, non riesce a salvare sul gol di Lautaro. Allo scadere del primo tempo è decisivo...

- Inter: ledei nerazzurri .- Inter: ledei grigiorossi .- Inter, la pagella dell'arbitro . Serie A, Inter: classifica e prossimi impegni .- ......00 Empoli - Torino (- tabellino ) 18:00- Inter (- tabellino ) 20:45 Atalanta - Sampdoria (- tabellino ) Domenica 29 gennaio 12.30 Milan - Sassuolo 15:00 Juventus - ...

Le PAGELLE di Cremonese-Inter: Lautaro fulminante, Dzeko e Darmian totali Passione Inter

Pagelle Cremonese Inter: TOP e FLOP al triplice fischio Inter News 24

Pagelle Cremonese-Inter 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023 SPORTFACE.IT

Cremonese-Inter, pagelle, migliori e peggiori dei nerazzurri: Lautaro ... Goal.com

Le pagelle della Cremonese - Non basta un super Carnesecchi, in ombra gli esterni TUTTO mercato WEB

Dopo lo scivolone interno contro l'Empoli, l'Inter torna a rialzare la testa. Contro la Cremonese finisce 2-1 dopo una partita non semplice. Sotto per il gol di Okereke (11'), ci pensa ...L'Inter archivia il ko contro l'Empoli vincendo in rimonta con la Cremonese: decisiva una doppietta del numero 10 argentino. L'esultanza di Lautaro Martinez, al momento del goal del pareggio, è un mix ...