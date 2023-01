Cremonese-Inter 1-2 | rimonta nerazzurra con doppietta di Lautaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’vince 2-1 insul campo dellanel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A. UnadiMartinez permette all’di ritrovare il successo. Allo ‘Zini’ i nerazzurri partono forte ma alla prima ripartenza i grigiorossi vanno in vantaggio con una magia di Okereke, che la piazza nel sette con un gran tiro a giro da fuori. L’argentino campione del mondo trova il pari quasi immediato e nella ripresa la ribalta su suggerimento di Dzeko. L’scavalca provvisoriamente il Milan e sale al secondo posto con 40 punti, a -10 dal Napoli; laresta in ultima posizione a quota 8, ancora senza vittorie. LA PARTITA – Con la voglia di riscattare il ko casalingo con l’Empoli ...

Ballardini: "all'altezza dell'" " Una buona prestazione contro una grande squadra, ce la teniamo, Lautaro è anche campione del mondo, ma da qui in avanti dobbiamo fare meglio perché la ...Lo ha detto l'allenatore della, Davide Ballardini, dopo la sconfitta casalinga contro l': 'La conferma è che abbiamo una squadra di ragazzi seri e che meritano più di quanto raccolto ...

Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro da capitano vero, Dzeko fa il 10. C’è un grande peccato fcinter1908

Cremonese-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cremonese-Inter 1-2, le pagelle Sky Sport

Cremonese-Inter 1-2: video, gol e highlights Sky Sport

In attesa di Atalanta-Sampdoria, si sono concluse le prime due partite di questo sabato 28 gennaio 2023, valide per il 20esimo turno della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in Empoli-To ...Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria di misura sul campo della Cremonese di Ballardini Tre punti sofferti, ma ciò che contava più di ogni altra cosa ...