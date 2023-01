Cremonese Inter 1-1 LIVE | pareggio di Lautaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Allo Zini, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini di Cremona,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell', Simone Inzaghi, ha presentato la sfida contro lae toccato tre temi su tutti: Brozovic, Gagliardini e Lukaku. SU BROZOVIC - ' Ha avuto un problema importante al polpaccio e non è ...Commenta per primo Davide Ballardini , tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro l': 'Ci siamo preparati bene, facendo buoni allenamenti e sapendo che l'è una delle squadre più forti del ...

Cremonese-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cremonese, Valeri: "Inter tra le più forti del campionato, è una grandissima squadra" TUTTO mercato WEB

Inter, con la Cremonese per il pronto riscatto: Lautaro il capitano - Sportmediaset Sport Mediaset

Cremonese-Inter, la formazione di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

11' - Gol della Cremonese! Okereke! Tiro a giro incredibile del nigeriano ... 8' - Siamo già al quarto corner per l'Inter. E arriva subito anche il quinto con Vasquez che spazza sulla spizzata di ...Tante assenze allo Zini per Simone Inzaghi, che è costretto a fare a meno di quasi tutti i "capitani" dell'Inter. Contro la Cremonese, ...