Cremonese Inter 1-0 LIVE | Okereke sblocca il match

(Di sabato 28 gennaio 2023) Allo Zini, ilvalido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini di Cremona,si affrontano nelvalido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 20ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Mariani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Ora è in corso: il risultato è 0 - 0. Alle 20.45 Atalanta - Sampdoria ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di0 - 0 (live) vedi anche I 60 anni di Mourinho:...

Cremonese-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cremonese vs. Inter, live updates Inter

Cremonese, Valeri: "Inter tra le più forti del campionato, è una grandissima squadra" TUTTO mercato WEB

Inter, con la Cremonese per il pronto riscatto: Lautaro il capitano - Sportmediaset Sport Mediaset

CREMONA - Cremonese-Inter, 20° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.Tante assenze allo Zini per Simone Inzaghi, che è costretto a fare a meno di quasi tutti i "capitani" dell'Inter. Contro la Cremonese, ...