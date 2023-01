Covid oggi Francia | da febbraio i malati non dovranno più isolarsi

Leggi su italiasera

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Chi risulterà positivo ad un test per il-19 non sarà più tenuto a partire dal primoinadper cinque giorni e le persone venute a contatto con un malato ma asintomatiche nonpiù obbligatoriamente sottoporsi ad un test. Ad annunciare le nuove regole in vigore a partire dalla prossima settimana è stato il ministero della Salute francese, per il quale tuttavia le disposizioni attualmente in vigore restano “raccomandate”. Insarà prorogato, inoltre, fino al 15l’obbligo di tamponiper i passeggeri in arrivo dalla Cina, in scadenza il 31 gennaio, “in considerazione degli sviluppi sanitari”, legati al. Lo riporta un decreto pubblicato...