Covid | le news di oggi Bollettino | calano ancora casi -26 | 5% e decessi -30 | 3%

(Di sabato 28 gennaio 2023) In Italia, nella settimana dal 20 al 26 gennaio, si sono registrati 38.168 nuovi contagi: 345 i morti. I tamponi effettuati sono stati 608.732 con una variazione di -11,4% rispetto a sette giorni fa e il tasso di positività è del 6,3% con una variazione di -1,3% (la settimana precedente era pari al 7,6%). Iss: rischio di malattia grave per la popolazione sopra i 12 anni e senza una diagnosi pregressa di infezione da SarsCoV2 è circa sette volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati

Sempre la corte della Capitale ha rigettato un'istanza della voce di "Viola" che accusava di truffa l'associazione per dei banner legati a una raccolta fondi per l'emergenza. Secondo il giudice ..."Ilè finito". Bassetti fa il funerale al Coronavirus Il governo ha intrapreso tale strada seguendo le raccomandazioni del Consiglio superiore per la sanità pubblica (HCSP) francese. In una ...

Covid, Ricciardi: "Si va verso vaccini annuali, giusto pensare a futuro" Adnkronos

Covid, sono gli “esperti” che alimentano la sfiducia nei vaccini Milano Finanza

Covid, Oms: Italia terza in Europa per contagi e morti in 7 giorni RaiNews

Covid, le news. Ghebreyesus (Oms): "Cautela su fine emergenza ancora troppi morti". LIVE Sky Tg24

Covid, Oms avverte: "Cautela, ancora troppi morti" Adnkronos

Dopo la tragedia del Covid il trend è mutato in maniera radicale: i nuovi nati non sono più di 25-30 l’anno, la popolazione cala». Se c’è un sentiero (stretto) per il ripopolamento, e ...Ascolta l'articolo Chi risulterà positivo ad un test per il Covid-19 non sarà più tenuto a partire dal primo febbraio in Francia ad isolarsi per cinque giorni e le persone venute a contatto con un m ...