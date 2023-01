Covid | la Francia dice basta | addio all' isolamento per i positivi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Svolta sulin. Il governo di Parigi ha allentato ulteriormente le misure di contrasto al virus: dal primo febbraio, riportano i media transalpini, non sarà più necessario l'sistematico per le persone risultate positive al Coronavirus. Fino ad oggi idovevano invece autoisolarsi per almeno 5 giorni. Inoltre, i casi di contatto asintomatici non dovranno più effettuare un test il secondo giorno dalla notifica del loro stato. Il governo ha intrapreso tale strada seguendo le raccomandazioni del Consiglio superiore per la sanità pubblica (HCSP) francese. In una nota, la Direzione generale della Sanità ha spiegato di aver scelto questa strada a fronte di «una circolazione virale molto bassa». È una decisione «in continuità con strategie simili osservate in tutti i Paesi europei». Secondo ...

