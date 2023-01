Covid in Toscana | nessun decesso | oggi 28 gennaio E 258 nuovi contagi 225 i ricoverati 8 in terapia intensiva

Sono 258 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 44 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 214 con test rapido. Oggi non si registrano decessi. Il numero dei ...Ecco il report con i dati forniti dalla Regione ...

Covid in Toscana, il punto su contagi e ricoveri nel bollettino del 28 gennaio LA NAZIONE

In Toscana 258 nuovi casi Covid e nessun decesso Agenzia ANSA

Covid oggi Toscana, 278 contagi e zero morti: bollettino 27 gennaio Adnkronos

Altri 278 casi Covid in Toscana ma nessun morto nelle 24 ore Agenzia ANSA

Covid in Toscana, il bollettino del 27 gennaio. Il punto sui contagi: crescono i ricoveri LA NAZIONE

Sono 258 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 44 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 214 con test rapido. Oggi non si registrano decessi.Novità per l ’area del Mensola, la cittadella di San Salvi e al Gignoro. Sottoattraversamenti tra via Mannelli e Giordano e in piazza Nannotti. I due grandi hub scambiatori a Rovezzano e in via Campo ...