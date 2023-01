(Di sabato 28 gennaio 2023) Unè rimastodurante i momenti di tensione nel corso delladegli anarchici a, in piazza Trilussa a Trastevere, in supporto ad Alfredo, da 101 giorni in ...

Unè rimasto ferito. I manifestanti, in tutto circa 150, stanno ora defluendo. La manifestazione non era preavvisata. OFFENSIVA ANARCHICA PER, AZIONI IN ITALIA E FUORI Offensiva ...Unè rimasto ferito durante i momenti di tensione nel corso della manifestazione degli anarchici a Roma in supporto ad Alfredo, in sciopero della fame da circa 100 giorni per protestare ...

Cospito: agente ferito in una manifestazione a Roma - Cronaca Agenzia ANSA

Tensioni nella manifestazione di anarchici per Cospito. Ferito un agente AGI - Agenzia Italia

Roma, scontri fra anarchici e polizia alla manifestazione per Cospito. Agente ferito QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, agente ferito negli scontri durante la manifestazione per Cospito L'Unione Sarda.it

Il Garante dei detenuti: "Alfredo Cospito va trasferito con urgenza. È in condizioni gravi" RaiNews

Le manifestazioni per Alfredo Cospito "agitano" le piazze italiane. A Roma, durante un corteo non preavvisato di anarchici, un agente di polizia è stato ferito. Nella Capitale sono scesi in strada cir ...Lanci di bottiglie e fumogeni contro i poliziotti ed i blindati ha provocato il ferimento di un agente. I manifestanti hanno continuato a intonare cori di solidarietà verso Alfredo Cospito. Un uomo è ...