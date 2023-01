“Così proprio non va” Batosta per Barbara D’Urso | la notizia peggiore le rovina la giornata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023)bruttissima sue Pomeriggio Cinque. Sinceramente nemmeno i più pessimisti si sarebbero aspettati di dover leggere una cosa del genere, ma purtroppo ilincubo è diventato realtà nelle scorse ore. Carmelita non ha ancora commentato ciò che sta succedendo, ma inevitabilmente potrebbe farlo tra non molto, se la situazione non dovesse mutare. E anche Mediaset potrebbe essere costretta a dover prendere delle decisioni, che non farebbero certamente piacere. Intanto, nella serata di venerdì 27 gennaio,ha commesso una gaffe clamorosa a Pomeriggio Cinque. Lei ha sbagliato il nome del collega Francesco Vecchi di Mattino Cinque, mentre stava facendo un riepilogo della vicenda Lollobrigida: “Ne ha parlato anche Francesco Vacchi”. A quel punto la ...