Cosa sono i missili Aster-30 che Italia e Francia acquisteranno insieme per mandarli in Ucraina

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023) Accordo per acquistare congiuntamente 700-30 per il sistema di difesa aerea Samp-T, da destinare all’: costo complessivo 2 miliardi di euro. E’ l’accordo, rivelato dal quotidiano francese l’Opinion, preso dadurante l’incontro di ieri a Roma tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo omologo d’Oltralpe Sébastien Lecornu. I30 hanno una gittata di 120 km eprodotti da Eurosam, consorzio italo francese. Iche posessere utilizzati sia da unità navali che da lanciatori terrestri e servono principalmente per la difesa antiaerea. Leggi ...