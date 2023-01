Cosa sanno i bookmakers | Juve in Serie B | gira un voce

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lantus retrocessa inB? Uno scenario che preoccupa i tifosi dopo le penalizzazioni inflitte dalla Procura federale. Un'ipotesi che si è fatta largo nelle ultime ore anche a causa della possibile, ulteriore stangata che potrebbe essere inferta alla società come conseguenza degli illeciti (presunti) commessi con le "manovre stipendi”. Timori che hanno messo in allarme anche le agenzie di scommesse, che hanno fatto sì che gli operatori (Snai, Sisal, Planet Win, Goldbet) rimuovessero la quota per i problemi giudiziari da cui è stata investita. La decisione è stata presa a scopo precauzionale, onde evitare un esborso di denaro ingente considerata la quotazione molto alta che era stata attribuita a un evento del genere. La Procura ha deciso, ma la pena può essere più dura Intanto, se la Procura federale riterrà che ci sono elementi ...

'Sono anche convinto del fatto che molti elettori del Terzo Polo voteranno per noi perche'... I sondaggi stanno poi dicendo un'altrachiara, cioe' che Moratti e' fuori dalla partita vera per ...... "Qualcuno ha lettocomporta davvero l'autonomia per come è stata prevista - ha provocato - Loi lombardi che essa prevede per esempiopoter o non poter insegnare a scuola O che ...

I cani sanno quando li prendiamo in giro e ci perdonano grazie a ... Kodami

Valditara: “Segre ha ragione, molti studenti non sanno cosa sia la Shoah” Orizzonte Scuola

Juve in Serie B, "cosa sanno i bookmakers": gira una voce... Liberoquotidiano.it

Il vice di Gotti: “Le assenze pesano, ma non facciamo drammi” CittaDellaSpezia

The Last of Us, episodio 2: la spiegazione del flashback iniziale NerdPool

«Siamo tutti genitori, i figli sono di tutti...». Giuseppe Chiapparelli, imprenditore, aspetta di vedere suo figlio, Leonardo, unico superstite dell’ennesima strage di ...Economia - La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10mila euro per il 2022, 8mila euro per il 2023 e 5mila euro per il .... Che cosa è: la ...