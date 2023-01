Cosa c’è dietro l’intervento di Zelensky a Sanremo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dai piani alti di Viale Mazzini giurano che non ne sapevano nulla. Si fatica a crederci, ma le voci a riguardo sono insistenti. Fatto sta che, se prima i membri del Cda e l’amministratore delegato Carlo Fuortes potevano dire di non sapere niente, adesso non ci si può più girare dall’altra parte. Ed è anche e soprattutto per questo che, secondo quanto risulta al nostro giornale, lunedì il Cda della Rai si riunirà per affrontare anche il tema dell’ospitata di Volodymyral Festival di. Lunedì il Cda della Rai si riunirà per affrontare il tema della discussa ospitata di Volodymyral Festival diUn’ospitate certamente particolare dato che nulla c’entra con l’intrattenimento e soprattutto visto il clima certamente non disteso di questi giorni. Non si può non sottolineare, tanto per dire, che ...