Cosa accadrà fra un mese Pasquino | la profezia su Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gianfranco, professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, fa un'analisi delle prossime elezioni regionali e una "" su. Innanzitutto, spiega in una intervista a Il Giorno, "queste Regionali possono essere interessanti per più motivi. La somma dei voti riscossi da Moratti e Majorino sarà superiore ai voti riscossi da Fontana e apparirà chiaro, quindi, come la mancata alleanza tra i due sia stata un'occasione persa. L'altro aspetto interessante è la peculiarità della campagna della Moratti, che deve giocare molto sul suo profilo personale e sulla sua capacità di governo". Se poi ci sarà un'alta astensione, prosegue, "se gli elettori non vanno a votare, la colpa è dei partiti e dei loro leader". Di sicuro da queste elezioni sarà dato un ...