Lo ha detto la presidente dellad'di Genova Elisabetta Vidali durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Dal 7 luglio 2022 - continua Vidali - tre magistrati sono stati destinati ...Intanto l'arresto del boss è stato citato anche nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario dal presidente dellad'di Palermo, Matteo Frasca.

Giubileo: Corte Appello Roma, rischio infiltrazioni clan Agenzia ANSA

Messina Denaro, Corte Appello Palermo: "Rete protezione boss apre nuovi scenari" Adnkronos

Corte Appello Genova, emergenza violenza genere e domestica Agenzia ANSA

Presidente Corte Appello, covid non detta più agenda Agenzia ANSA

Corte Appello Genova, Morandi è ferita ma servono rinforzi Agenzia ANSA

In Corte d’Appello a L’Aquila, infine, si registra un incremento delle iscrizioni per delitti contro le fasce deboli e dunque violenze e maltrattamenti in famiglia.PALERMO (ITALPRESS) – La cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro trova grande spazio anche nella relazione del presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, sull’amministrazione ...