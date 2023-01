Corriere dello Sport – cinque mesi di stop e addio alla Nazionale

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-28 09:48:52 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: ROMA – Ieri pomeriggio, sfiancato dalle tante indiscrezioni su Nicolò Zaniolo, un tifoso scriveva su Twitter: «Chi si rifiuta di indossare una volta la maglia della Roma, non deve indossarla mai più. Per me Zaniolo ha chiuso la sua storia con la Roma. In panchina per 18». Questo, tra radio e social, il pensiero quasi unanime dei romanisti sull’ex ragazzo prodigio che aveva fatto innamorare tutti in pochissimo tempo. Ma sarà davvero così? Davvero ci potrebbe essere la possibilità che Nicolò resti fermo finoscadenza del contratto, prevista il 30 giugno 2024? Per quanto la Roma sia infuriata con lui, che di fatto sta bloccando il mercato giallorosso per tanti aspetti, questo è l’unico scenario che ...