Coppa Italia 2022 2023 | calendario quarti di finale | programma | date | orari | diretta tv e streaming

...il patrimonio di questo sport e salvaguardare le principali competizioni a squadre come la... mentre a settembre andrà in scena il Group Stage, con l'ancora protagonista a Bologna. Infine, ...Domani pomeriggio la Juventus andrà in cerca dei tre punti nella sfida di campionato con il Monza, già battuto due settimane fa nell'ottavo di. Massimiliano Allegri si attende una ...

Empoli-Torino, Juric su mercato, Europa e Coppa Italia Tuttosport

Juric avvisa i suoi: “Sarebbe grave farsi distrarre dalla Coppa Italia” Viola News

Torino, Juric: “Sarebbe grave se pensassimo già alla Coppa Italia. Prima testa all’Empoli. Fiorentina gran potenziale” fiorentina.it

Due partite senza vittorie, otto gol subiti e un distacco di 14 punti dalla zona Champions dopo la penalizzazione. Non sono stati giorni facili per la Juventus di Massimiliano Allegri che, contro il..Mercoledì 1 febbraio al Franchi si giocherà Fiorentina-Torino , quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. In casa granata il tecnico Ivan Juric, alla vigilia della gara di campionato con ...