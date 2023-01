Coppa Davis 2023 | tutti gli accoppiamenti dei playoff Italia già qualificata alle Finals

(Di sabato 28 gennaio 2023) Domani andrà definitivamente in archivio l’Australian Open, ma il tennis non si ferma. La prima settimana di febbraio sarà dedicata al turno di qualificazione di, il primo passo per restringere il campo nella ricerca di chi sarà la nazionale che succederà al Canada, vincitrice lo scorso anno. Fra le rappresentative impegnate tra il 3 ed il 5 febbraio, non ci sarà l’: gli azzurri di Filippo Volandri hanno già avuto accesso alla fase finale grazie alla wild card assegnata dalla ITF e la Kosmos. Anche la Spagna ha potuto saltare a pié pari le forche caudine delle qualificazioni con lo stesso procedimento, aggiungendosifinaliste della scorsa edizione Canada ed Australia. Saranno 24 le nazionali che si contenderanno un posto nella prima fase delle ...

La saga infinita dellacontinua. Dopo l'improvvisa rottura fra Kosmos ed ITF, il Board dei quattro tornei dello Slam si è riunito a Melbourne durante l'Australian Open per determinare quale sarà il futuro della ...I quattro Slam hanno comunicato il loro sostegno ad una competizione, la, che si trova in un grave momento di crisi A causa della rescissione del rapporto fra ITF e Kosmos , lasi trova attualmente in una fase decisiva per il suo futuro. La competizione, che aveva diametralmente cambiato formato nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Kosmos, non aveva ...

I tornei dello Slam: "Uniti per sostenere la Coppa Davis”. E Piqué chiede i danni... La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis 2023, dal 3 al 5 febbraio i playoff di qualificazione: perché l'Italia è esentata OA Sport

Comunicato del Grand Slam Board: “Uniti nel supporto alla Coppa Davis” Ubitennis

Coppa Davis: l’ITF scioglie il contratto con Kosmos, voci di una causa intentata da Piqué Ubitennis

L'ITF toglie la Coppa Davis alla società di Piqué Lui fa appello al TAS e intenta una causa milionaria Eurosport IT

Per quest’anno resta tutto come il 2022, ma dal 2024 la Coppa Davis cambierà. La rottura ITF-Kosmos ha lasciato strascichi pesanti, tant’è che le due parti stanno per giungere inevitabilmente alle vie ...La saga infinita della Coppa Davis continua. Dopo l’improvvisa rottura fra Kosmos ed ITF, il Board dei quattro tornei dello Slam si è riunito a Melbourne durante l’Australian Open per determinare ...