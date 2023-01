Convocati per il Cagliari

Commentaprimo Sono i 23 i calciatorida Ivan Juricla partita contro l'Empoli, tra di loro ci sono anche Ola Aina e Emirhan Ilkhan, assenti nelle precedenti partite a causa di alcuni infortuni. Sono invece assenti Djidji, ...Allegri " Calciomercato.itServirà un'impresa a Milik e sociriagganciare la zona Champions ... che parlerà oggi pomeriggio alle ore 14 in conferenza stampa, dovrebbe rivedere tra ii vari ...

Torino, i convocati per l’Empoli: rientrano Lukic, Aina e Ilkhan Toro News

Vlahovic e Pogba saranno convocati per la sfida contro il Monza. Allegri pensa di inserirli a gara in... Tutto Juve

Zaniolo e Wijnaldum convocati per Napoli Cosa filtra da Trigoria CalcioNapoli24

Atalanta, i convocati per la Sampdoria: rientra Duvan Zapata BergamoNews.it

Real Siracusa, i convocati per il Palazzolo! Tuttocampo

"Abbiamo deciso - ha spiegato - alcuni passi concreti immediati e il Consiglio di difesa del governo li varerà in una riunione convocata per domani sera". Netanyahu quindi ha fatto appello alla ...Sono state rese note le 51 convocate dell’Italia di rugby femminile, 25 per la Nazionale maggiore e 26 per la Nazionale Under 20, per il primo raduno in preparazione al doppio incontro internazionale ...