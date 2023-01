Controlli sul lavoro | sanzioni di circa 28mila euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn lavoratore privo di regolare assunzione, omissioni in materia di sicurezza sule violazioni ambientali: questo è emerso all’esito di un controllo eseguito presso un’autocarrozzeria di Montoro, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione unitamente con i colleghi del Nucleo Ispettorato deldi Avellino e della Stazione Forestale di Forino. Nella circostanza, sono state riscontrate delle irregolarità, sotto il profilo sia della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia dello smaltimento dei rifiuti, nonché la presenza di un lavoratore in nero. Oltre aamministrative e prescrizioni per un totale di, il titolare dell’officina è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...