Conto in banca | attenzione agli aumenti improvvisi | ecco come scovare l’addebito

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mentre l’inflazione galoppa e il carovita morde, gli istituti di credito non stanno a guardare: molti correntisti in queste ore stanno avendo spiacevoli sorprese sul loroin. In tempi di inflazione alle stelle, tenere i soldi parcheggiati sulcorrenterio o postale, si sa, è controproducente: numeri alla mano, significa polverizzare il potere d’acquisto dei propri risparmi e, dunque, perdere denaro. Ma ora, ironia della sorte, le banche stanno anche aumentando i costi a carico dei correntisti, sull’onda dei rincari generali. Sportello bancomat :(Ilovetrending.it)Il Sole 24 Ore, autorità indiscussa in materia di informazione economico-finanziaria, ha analizzatoi vari istituti di credito stiano ...