Conferenza ‘Il mondo nel 2023 | sarà quiete dopo le tempeste? Scenari per le imprese | tra rischi e opportunità’

(Di sabato 28 gennaio 2023) Spada: “Energia, lavoro e innovazione i temi prioritari del. Subito misure strutturali per salvaguardare la crescita” “La crescita del PIL registrata nel 2022 dall’economia italiana (+3,9%) ci restituisce una fotografia di un paese in grado di rimboccarsi le maniche, nonostante l’aumento del prezzo dell’energia e la spinta inflazionistica. Le prospettive di crescita per il, però, non sono così rosee: si parla di un azzeramento del PIL, una frenata al +0,6% rispetto al 2022. È necessario agire subito per ribaltare questa prospettiva e preservare la crescita”. Sono queste le parole pronunciate da Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, nel corso della promossa da ISPI, Assolombarda e SACE. “Per tutelare il tessuto produttivo del territorio, il motore della crescita dell’intero Paese, serve intervenire con misure strutturali sui temi ...