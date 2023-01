Conegliano-Milano in tv domani | canale | orario e diretta streaming finale Coppa Italia femminile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Inizia il conto alla rovescia per Prosecco Doc Imoco-VerodellaA1di. Le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici delle ultime tre edizioni della, hanno superato in quattro set Novara. Le ragazze di Marco Gaspari hanno invece battuto in semila sorpresa Bergamo con un secco 3-0. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il primo trofeo del? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 29 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito, le informazioni per seguire inla...