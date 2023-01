Comune di Parma | Concorso per 1 Tecnico Agronomo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la selezione di 1 Istruttore Direttivo. La Figura prescelta sarà assunta in categoria D, con contratto a tempo indeterminato. Alpossono partecipare tutti i Candidati che siano in possesso di laurea in agraria o laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie e che possano dimostrare di aver maturato esperienza nel campo dell’agronomia. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 26 febbraio 2023, tutte le informazioni per l’inoltro della Candidatura sono disponibili al link del Bando Integrale che riporta al sito web deldi. I vincitori del Bando avranno l’opportunità di lavorare presso un Ente importante della Regione Emilia ...