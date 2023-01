Comune di Modena | Concorso per 8 Istruttori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 8Direttivi. Le Figure giudicate idonee saranno assunte in categoria D, con contratto a tempo indeterminato. Si comunica che per 3 di questi 8 Posti sono previste riserve. Si tratta di una buona occasione per chiunque voglia lavorare nell’ambito della Pubblica Amministrazione, occupare un ruolo di spicco nella gestione del patrimonio dell’Ente. I vincitori delsaranno persone dinamiche, predisposte al lavoro in team, che abbiano maturato esperienza nella medesima Posizione. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 13 febbraio 2023, il termine é perentorio, nessuna Candidatura sarà ammessa successivamente la data chiusura del Bando. Tutte le informazioni ...