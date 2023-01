Comune di Agrate Brianza | Concorso per 1 Messo Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1Collaboratore Amministravo, il Personale idoneo sarà assegnato al settore affari generali. Al momento dell’assunzione sarà inquadrato in categoria B3 con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilé aperto a tutti coloro siano in possesso di titolo di studio quale diploma di scuola superiore e possano dimostrare di aver maturato esperienza nell’ambito della Pubblica Amministrazione. La Figura selezionata lavorerà a stretto contratto con l’UfficioContabile, e si interfaccerà con altri Uffici ed Enti, al fine di rendere più efficiente il servizio al cittadino. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 26 febbraio 2023, tutte le ...