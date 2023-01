(Di sabato 28 gennaio 2023) Secondo ildi, la commemorazione per la morte delfascista Ettoreaveva violato il regolamento cimiteriale con "condotte riconducibili o evocative del regime fascista". Per ...

Commemorarono il gerarca Muti, multati dal Comune di Ravenna Euronews Italiano

