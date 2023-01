Comitato Abc | protesta in Regione | “Acqua campana in pericolo”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio ilsannita Abc, con tutti i comitati per l’pubblica della Campania e padre Alex Zanotelli hanno manifestato davanti allaCampania, protocollando un’istanza per chiedere un incontro con il governatore De Luca e l’assessore all’ambiente Bonavitacola. “L’della Campania è in grossoa seguito delle scellerate politiche neo liberiste di Draghi, peggiorate dal governo Meloni che addirittura vuole impedire la gestione delle aziende speciali. La situazione più grave è proprio nel Sannio dove le miopi strategie del sindaco Mastella, hanno gettato nel caos tutti i 78 comuni della provincia. La parabola politica del leader di Ceppaloni è al crepuscolo, ma nonostante questo si ostina a rafforzare la sua alleanza con Acea e si ...

IlSannita, insieme a tutti i comitati per l'acqua pubblica della Campania e numerose altre associazioni, manifesterà a Napoli a via Santa Lucia, venerdì 27 gennaio alle ore 15, per ...Così interviene ilSannitaSannita Acqua Bene Comune). I 33 comuni gestiti da Alto Calore non aderiranno a Sannio Acque s.r.l., perché non possono essere soci contemporaneamente di due gestori idrici, mentre i 23 ...

