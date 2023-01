Come sta Immobile? Sarri risponde in conferenza sul rientro

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il campionato di Serie A fin qui ha regalato gioie e dolori per tutte le big che non riescono a trovare continuità, e tutto questo rende la lotta per un posto Champions sempre più intrigata ed affascinante con tante squadre racchiuse in pochi punti e pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata. Oltre il Napoli, chedetto anche da tutti gli allenatori di Serie A, sta facendo un vero e proprio campionato a parte con 50 punti in classifica e un +12 sulla seconda. Dal secondo gradino del podio fino alla sesta posizione ci sono 5 squadre in appena 3 punti e ogni weekend le cose possono cambiare. MaurizioLazio Le parole diinstampa Tra le protagoniste c’è sicuramente la Lazio di Maurizioche dopo ildal Mondiale un po’ zoppicante ...