Come si cattura la CO2? Arriva il primo Ccs in Italia

Leggi su quifinanza

(Di sabato 28 gennaio 2023)re e stoccare lapotrebbe sembrare impossibile. Esiste invece una tecnologia, la CCS, dall’inglese Carbon Capture and Storage (e stoccaggio dell’anidride carbonica), che mira a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Recentemente in, è stato annunciato ilprogetto CCS del Paese, a Ravenna, che punta are e immagazzinare laemessa dalle centrali elettriche a carbone o da diversi attività industriali –acciaierie, cementifici, raffinerie e fabbriche di ceramiche.silacon un impianto CCS La tecnologia CCS è composta da tre fasi principali: ladella, il trasporto e lo stoccaggio sicuro ...