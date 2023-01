Come giocavano gli antichi | la trottola e i dadi

Leggi su ilfattoquotidiano

di Massimo Arcangeli Continua da qui Cagnoline portasfortuna Trastullarsi con laper la palla (o il pallone), era un modo frequente – anche in questo caso molto comune ancora nella Roma e nell'Italia medievale – per passare il tempo sia nell'antica Grecia sia nell'antica Roma. Il nome latino dell'oggetto era turbo (gr. ??????) oppure buxus, un termine assegnato anche a flauti, pettini o tavolette da scrivere in bosso (legno concentrato e durissimo): " id summum, quid dexter senio ferret, scire erat in voto, damnosa canicula quantum raderet, angustae collo non fallier orcae, neu quis callidior buxum torquere flagello" (Persio, Saturae, III, vv. 48-51). "(Da bambino) volevo più di tutto sapere quale fosse il vantaggio di un sei, quanto un'infausta cagnetta ripulisse le tasche, (volevo) indovinare la stretta imboccatura di un'anfora, ...