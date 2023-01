Combinata nordica | Westvold Hansen domina anche gara-2 a Seefeld Fantastica Annika Sieff | seconda!

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gydanon vuole fermarsi più e continua a vincere, imponendosinella seconda Gundersen die confermando la sua imbattibilità stagionale dopo le prime sette competizioni della Coppa del Mondo femminile di2022-2023. La fenomenale norvegese ha costruito come di consueto il successo sul trampolino, aggiudicandosi il segmento di salto e facendo poisolitaria nei 5 km sugli sci stretti. Alle spalle della campionessa iridata in carica è andata in scena una bellissima sfida per la piazza d’onore, vinta al fotofinish dasulla giovanissima tedesca Nathalie Armbruster a poco più di 35? di ritardo dalla testa. La diciannovenne trentina si è a dir poco superata nel fondo (6° crono ...

Johannes Lamparter vince la seconda gara del Triple di Seefeld, valido per la Coppa del Mondo maschile di2022/2023. L'austriaco, dopo aver vinto la frazione di salto, ha la meglio anche in quella di fondo chiusa con il tempo di 25:19.2 davanti ai tedeschi Vinzenz Geiger , secondo con un ...Splendida rimonta di Jens Luraas Oftebro nella prima gara del Triple di Seefeld , valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di. Il norvegese ha firmato una grande frazione sugli sci dove è stato capace di recuperare 44 a Jarl Magnus Riiber per poi avere la meglio nel finale della Gundersen, conquistando il ...

