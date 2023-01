Combinata nordica | Coppa del Mondo Seefeld 2023 | Gyda Westvold Hansen sempre al comando | Annika Sieff terza e a caccia del podio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si susseguono le gare, ma lo scenario non cambia:continua a dominare nelladeldial femminile. Seconda Gundersen in quel diper le donne: la norvegese è ancora aldopo il salto dall’HS 109 e va adella sesta vittoria in sei gare. La classe 2002, regina della disciplina, ha chiuso il primo segmento con 124,7 punti grazie ad un salto di 106,5 metri, ovviamente la miglior distanza. Non è troppo lontana però la teutonica Nathalie Armbruster: la giovanissima classe 2006 sembra in netta crescita e addirittura prova ad impensierire la rivale, nel fondo partirà con 12” di svantaggio. Sci freestyle,del: ...

Splendida rimonta di Jens Luraas Oftebro nella prima gara del Triple di Seefeld , valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di. Il norvegese ha firmato una grande frazione sugli sci dove è stato capace di recuperare 44 a Jarl Magnus Riiber per poi avere la meglio nel finale della Gundersen, conquistando il ...Gyda Westvold - Hansen è inarrestabile. Nella tappa di Coppa del Mondo a Seefeld, la norvegese ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare gestendo alla grande la frazione di fondo dopo aver ...

