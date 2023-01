Combinata nordica | Cdm | Sieff seconda nella Gundersen di Seefeld

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. - (Adnkronos) - Annikasi è regalata uno splendido secondo posto al termine dellafemminile bis, valida per il circuito di Coppa del mondo, a. La 19enne poliziotta di Varena, terza dopo il salto del mattino sul trampolino HS109 austriaco, è stata autrice di una prova maiuscola nei 5 km sugli sci stretti, difendendo prima il terzo posto, per poi ingaggiare una lotta senza quartiere con la tedesca Nathalie Armbruster, raggiunta e superata al fotofinish sul rettilineo finale. La gara è stata vinta dalla solita norvegese Gyda Westvold Hansen, prima in 14'58?6, con 35?9 di vantaggio sulle due dirette inseguitrici, al settimo successo consecutivo in stagione. Persi tratta del terzo podio stagionale sul massimo circuito – quinto in carriera -, che si è aggiunto ...