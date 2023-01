Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2022-2023 | Granerud supera Kubacki di 26 punti

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ladeldicon gli sci per la stagioneprosegue con le prime gare di volo sul trampolino di Bad Mitterndorf. Halvor Egner, grazie al successo in gara-1, diventa il nuovo leader della generale con 26di vantaggio sul polacco Dawid. Più staccati lo sloveno Anze Lanisek a -255 e l’austriaco Stefan Kraft a -325. Resiste nella top30 il migliore degli azzurri Giovanni Bresadola. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschile.DELCON GLI SCI ...

I numeri Odermatt allunga in testa alladidel Mondo - 1286 punti, 213 più di Kilde - e di specialità - 440 punti, 48 meglio del norvegese. Domani è in programma un altro superG. ...NAPOLI - Concentrato, teso e umile, a dispetto dei 12 punti di vantaggio insulla seconda. "Dobbiamo tenere la testa bassa sul manubrio e pedalare. Non ho idea di ...Eurocup CALCIO -...

Coppa del Mondo - Mattia Casse da urlo: primo podio in Super G ... Eurosport IT

Sci, Casse è terzo nel SuperG di Cortina: vittoria per Odermatt Sky Sport

Sci, slalom Spindleruv Mlyn: vince ancora Shiffrin, successo n°85 in carriera Sky Sport

Coppa Italia, la classifica marcatori 2022-2023 Sky Sport

Le classifiche dopo Cortina 1: Goggia ad un passo dalla quarta ... NEVEITALIA.IT

Gyda Westvold Hansen non vuole fermarsi più e continua a vincere, imponendosi anche nella seconda Gundersen di Seefeld e confermando la sua imbattibilità stagionale dopo le prime sette competizioni de ...L’austriaco, dopo il primo posto al termine della fase di salto, ha messo il turbo nei 10 km sugli sci stretti, per terminare in 25’192, prendendosi anche la testa della classifica generale di Coppa ...