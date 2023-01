Classifica Coppa del Mondo combinata nordica femminile 2022 | Annika Sieff terza | Gyda Westvold Hansen a punteggio pieno

(Di sabato 28 gennaio 2023)DEL-2023 1 100845NOR 700 2 187104 ARMBRUSTER Nathalie GER 4503 100898ITA 420 4 101144 HIRNER Lisa AUT 382 5 100733 HAGEN Ida Marie NOR 356 6 101204 KASAI Yuna JPN 252 7 101146 VOLAVSEK Ema SLO 231 8 101203 KASAI Haruka JPN 208 9 101072 BROCARD Lena FRA 181 10 100696 NOWAK Jenny GER 177 11 101067 NAKAMURA Anju JPN 16512 101198 GIANMOENA Veronica ITA 141 13 100995 SLAMIK Annalena AUT 130 14 100988 LEINAN LUND Marte NOR 120 15 187084 WUERTH Svenja GER 104 16 100655 GERBOTH Maria GER 101 17 100941 AZEGAMI Sana JPN 84 18 101109 HAASCH Cindy GER 82 19 101502 BURGER Magdalena GER 78 20 100840 LEINAN ...

NAPOLI - Concentrato, teso e umile, a dispetto dei 12 punti di vantaggio insulla seconda. "Dobbiamo tenere la testa bassa sul manubrio e pedalare. Non ho idea di ...Eurocup CALCIO -...Separate da un solo pUnto in, si trovano in questo momento rispettivamente in decima e ... IL MOMENTO DELE DUE SQUADRE - Il Torino inItalia contro il Milan, l'Empoli in campionato ...

Alla fine, lo scenario che aveva prefigurato José Mourinho si sta realizzando: «Nicolò Zaniolo sarà a Trigoria il 1° febbraio», aveva detto nel post ...No. Perché la situazione del Financial Fair Play è chiara. Ora mi aspetto più difficoltà perché la struttura competitiva cambia: domenica campionato, mercoledì quarti di Coppa Italia, sabato ...