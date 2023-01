Clasica de Almeria femminile | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di sabato 28 gennaio 2023) La stagioneprende il via anche in Europa e, come per quella maschile, comincia dalla Spagna. Nella giornata di domenica 29 gennaio si correrà infatti la prima storica edizione professionistica (lo scorso anno non era parte delle gare UCI ndr) delladeche saprà sicuramente regalare spettacolo L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Cadel Evans Great Ocean Racetv eTour Down Under